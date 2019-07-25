رياضة | عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل تصفيات المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل تصفيات المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن تصنيف المنتخبات لشهر يوليو، ونجح منتخب مصر في القفز 9 مراكز "دفعة واحدة" فى التصنيف الصادر اليوم ليحتل المركز الـ 49 عالمياً.

وحقق منتخب مصر 3 انتصارات متتالية فى الدور الأول فى بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب زيمبابوي والكونعو الديمقراطية وأوغندا.

وجاء منتخب مصر في المركز السادس إفريقيا، ليتواجد ضمن أول 10 منتخبات إفريقية، وجاء ترتيب منتخبات القارة السمراء على النحو التالي:

السنغال (20)

تونس (29)

نيجيريا (33)

Advertisements

الجزائر (40)

المغرب (41)

مصر (49)

غانا (50)

الكاميرون (53)

الكونغو الديموقراطية (56)

كوت ديفوار (57).

ووجود مصر في أول 10 منتخبات إفريقية بتصنيف فيفا يجعلها على رأس مجموعة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.