رياضة | موعد مباراة مصر والنرويج اليوم الخميس في دور الـ8 لكأس العالم للشباب لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر والنرويج اليوم الخميس في دور الـ8 لكأس العالم للشباب لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر مواجهة نارية في دور الثمانية بكأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة حاليا بإسبانيا، اليوم الخميس.

وكان منتخب مصر قد تغلب بالأمس علي صربيا 30-29 في مباراة مثيرة بدور الـ16، وقدم الفريق المصري أداء رائعا، وكان هو المبادر بالتسجيل، حيث قام بتسديد 28 تصويبة علي المرمي 15 منها كانت داخل شباك المنتخب الصربي، وسط تألق كبير من الحارس الصربي الذي أضاع عدد من الأهداف على المصريين.

ويلتقي منتخب مصر في السابعة الا الربع بتوقيت القاهرة، غدا الخميس مع منتخب النرويج في دور الـ8 لبطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد.

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تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب:

مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، طارق محروس مديرا فنيا، هانى الفخرانى مدربا مساعدا، عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، محمد سليمان مديرا إداريا ومحللا للأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.