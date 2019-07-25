رياضة | المسابقات تحدد نظام قرعة مسابقة الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسابقات تحدد نظام قرعة مسابقة الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين بالاتفاق مع مسؤولي الجبلاية، على إقامة قرعة الموسم الجديد بصورة طبيعية دون توجيه المنافسات والمباريات لأطراف معينة.

ويأتي قرار المسابقات، ليتم إجراء القرعة وعدم ترحيل مباراتي الأهلي والزمالك لأخر جولة بالدورين، وخوضها في حالة تواجدها بمنتصف الموسم، لإضفاء المنافسة والقوة كمل يحدث بباقي دول العالم.