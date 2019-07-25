رياضة | حارس النصر القاهري في صفوف الرجاء المطروحي

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع ابراهيم عيسي حارس مرمي النصر القاهري لمدة موسمين لتدعيم مركز حراسة المرمي بعد رحيل كوكو الحارس الاساسي للرجاء في المواسم الأخيرة.

يذكر أن الرجاء نجح في التعاقد مع محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي وحسام فتحي لاعب وسط جمهورية شبين و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ، والشحات لاعب غزل المحلة السابق والمحترف بالدوري السعودي.

وكان قد تعاقد أيضا مع الظهير الايسر عادل السيوي وإيهاب فؤاد المدافع قبل أن يقرر إنهاء التعاقد معهم بصفة ودية.