رياضة | "بينهم لاعبان عرب".. قائمة أكثر 10 لاعبين قاموا بمراوغات ناجحة في الدوريات الخمسة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بينهم لاعبان عرب".. قائمة أكثر 10 لاعبين قاموا بمراوغات ناجحة في الدوريات الخمسة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دومًا ما يكون لـ "اللاعب المهاري" مكانة خاصة لدى الجماهير، ويحظى دومًا بالثناء والتقدير أكثر من زملائه في الفريق، فكرة القدم في الأساس هي "لعبة المتعة"، وحتى مع غطيان الجانب البدني والتكتيكي على باقي جوانب اللعبة، لازال للاعبين المهارين نصيب الأسد من الشعبية الجماهيرية.

وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" سنرصد لكم قائمة بأكثر اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق مراوغات ناجحة في الموسم الماضي في الدوريات الأوروبية.

وتقول الإحصائيات بأن موسم 2018-2019، قد نجح 10 لاعبين فقط في الوصول إلى أكثر من 100 مراوغة ناجحة في الدوريات الخمسة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي"، كان من بينهم لاعبان عرب، أحدهما مغربي والآخر يلعب لمصلحة بطل أفريقيا منتخب الجزائر.

وجاءت قائمة أكثر 10 لاعبين قاموا بمراوغات ناجحة في الموسم الماضي على النحو التالي

1- يوسف عطال لاعب نيس الفرنسى ومنتخب الجزائر

2- جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا

3- ليونيل ميسى (برشلونة الإسبانى ومنتخب الأرجنتين)

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4- البلجيكى ايدين هازارد (تشيلسى الإنجليزى)

5- الجناح الإيفوري نيكولاس بيبى (ليل الفرنسى)

6- ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزى ومنتخب ساحل العاج)

7- حاتم بن عرفة (رين الفرنسى ومنتخب فرنسا)

8- سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسبانى ومنتخب المغرب)

9- الان ماكسيمين (نيس الفرنسى ومنتخب فرنسا)

10- ماركوس تورام (جانجون الفرنسى ومنتخب فرنسا)