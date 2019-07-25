رياضة | رغم الإخفاق في الكان.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا ويحتل الـ49 عالميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الإخفاق في الكان.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا ويحتل الـ49 عالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، صباح اليوم، والذي أسفر عن صعود المنتخب الوطني في الترتيب.

وأعلن الفيفا، عن صعود منتخب مصر 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الصادر اليوم، حتى أصبح في المركز 49 بدلا من 58، حسب أخر تصنيف للفيقا.