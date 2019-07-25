رياضة | رغم الإخفاق في الكان.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا ويحتل الـ49 عالميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الإخفاق في الكان.. منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا ويحتل الـ49 عالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية، صباح اليوم، والذي أسفر عن صعود المنتخب الوطني في الترتيب.
وأعلن الفيفا، عن صعود منتخب مصر 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الصادر اليوم، حتى أصبح في المركز 49 بدلا من 58، حسب أخر تصنيف للفيقا.
وكان المنتخب الوطني ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر بالبطولة التي أقيمت بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.