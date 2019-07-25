رياضة | المصري يقترب من الإعفاء باللعب بالدور التمهيدي للكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يقترب من الإعفاء باللعب بالدور التمهيدي للكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، من الإعفاء باللعب بالدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.
ويأتي ذلك عقب نجاح الزمالك، في حصد المركز الثاني بالدوري العام، على حساب بيراميدز سبورت، ليضمن اللعب في دوري أبطال إفريقيا، فيما تأكد صعود الأخير لبطولة الاتحاد الإفريقية.
ومن المنتظر أن يخطر مسؤولي الاتحاد الإفريقي "كاف"، نظرائهم بالفريق البورسعيدي، خلال الساعات المقبلة بمشاركتهم من الدور الثاني للبطولة بشكل رسمي.
ويأتي إعفاء المصري وتميزه على بيراميدز سبورت، لتفوق الفريق البورسعيدي على مواطنه في الترتيب الإفريقي، حيث تعد هذه المرة الأولى لبيراميدز في المشاركات الإفريقية.