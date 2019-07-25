رياضة | المصري يقترب من الإعفاء باللعب بالدور التمهيدي للكونفدرالية

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اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، من الإعفاء باللعب بالدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

ويأتي ذلك عقب نجاح الزمالك، في حصد المركز الثاني بالدوري العام، على حساب بيراميدز سبورت، ليضمن اللعب في دوري أبطال إفريقيا، فيما تأكد صعود الأخير لبطولة الاتحاد الإفريقية.