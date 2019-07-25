رياضة | رسميا.. الأهلي يطلب ضم "دونجا" بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يطلب ضم "دونجا" بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب النادي الأهلي من نظيره بيراميدز التعاقد رسميا مع لاعبه نبيل عماد "دونجا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأبدى مسئولو الأهلي رغبتهم في التعاقد مع "دونجا" والذي قدم مستوى مميز للغاية مع فريقه في الموسم المنقضي.
ويسعى الأهلي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك فيها وخاصة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد توج أمس بطلًا للدوري المصري للمرة ٤١ في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب ٣-١.