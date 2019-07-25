رياضة | "أول أجنبي في تاريخ الأندية السعودية".. مدرب النصر يحصل على "العضوية الذهبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أول أجنبي في تاريخ الأندية السعودية".. مدرب النصر يحصل على "العضوية الذهبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المدرب البرتغالي "روي فيتوريا" المدير الفني لنادي النصر السعودي عضو في قائمة الأعضاء الذهبين في نادي النصر حامل لقب بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي، ليصبح بذلك هو أول شخص أجنبي يحصل على عضوية ذهبية في إحدى الأندية السعودية على مدار تاريخها.

وقالت الصحفة الرسمية لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل بخصوص هذا الأمر: ""انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر السيد روي فيتوريا وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال".

وعلقت صحيفة الرياضية السعودية على هذا الخبر قائلة، بأن "روي فيتوريا" قد دخل التاريخ من أوسع الأبواب، وهذا بعد قيامه بسداد قيمة العضوية الذهبية في نادي النصر "100 ألف ريال"، ليكون الأجنبي الأول في التاريخ الذي يحظى بهذا الشرف الكبير.

ويذكر بأن روي فيتوريا قد تولى تدريب نادي النصر السعودي مطلع العام الجاري، ونجح في قيادة العالمي إلى تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي بعد منافسة قوية مع نادي الهلال.