رياضة | لاسارتي يستعين بفيديوهات الزمالك قبل مواجهة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستعين بفيديوهات الزمالك قبل مواجهة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فيديوهات خاصة بأخر ثلاثة مباريات للزمالك، قبل مواجهة الفريقين بالدوري العام.
ويعقد لاسارتي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين يشرح خلالها طريقة اللعب ونقاط القوة والضعف للفريق المنافس، كوسيلة لاختراق مفاتيح اللعب وتحقيق الفوز بالقمة المصرية.
ويستأنف الفريق، تدريباته اليوم فى الإسكندرية، بدون راحة استعدادا لمواجهة الزمالك، مساء الأحد المقبل بالدوري العام.
وكان الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، قرر بقاء الفريق فى الإسكندرية، عقب مباراة أمس أمام المقاولون العرب، منعا لإرهاق اللاعبين قبل مواجهة القمة.
وكان الأهلي نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري العام بعد الفوز على ذئاب الجبل بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.