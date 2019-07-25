رياضة | لاسارتي يستعين بفيديوهات الزمالك قبل مواجهة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستعين بفيديوهات الزمالك قبل مواجهة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فيديوهات خاصة بأخر ثلاثة مباريات للزمالك، قبل مواجهة الفريقين بالدوري العام.

ويعقد لاسارتي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين يشرح خلالها طريقة اللعب ونقاط القوة والضعف للفريق المنافس، كوسيلة لاختراق مفاتيح اللعب وتحقيق الفوز بالقمة المصرية.