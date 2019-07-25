رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريباته اليوم فى الإسكندرية، بدون راحة استعدادا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وكان الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، قرر بقاء الفريق فى الإسكندرية، عقب مباراة أمس أمام المقاولون العرب، منعا لإرهاق اللاعبين قبل مواجهة القمة.