رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريباته اليوم فى الإسكندرية، بدون راحة استعدادا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.
وكان الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، قرر بقاء الفريق فى الإسكندرية، عقب مباراة أمس أمام المقاولون العرب، منعا لإرهاق اللاعبين قبل مواجهة القمة.
وكان الأهلي نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري العام بعد الفوز على ذئاب الجبل بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.