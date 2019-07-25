رياضة | الهلال يقرر ضم "كاريلو" لقائمتة الآسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقرر ضم "كاريلو" لقائمتة الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النجم الدولي البيروفي "أندري كاريلو" والمنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الهلال السعودي قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مرشح بقوة للإنضمام إلى قائمة الفريق في البطولة الآسيوية، وذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية سعودية صباح اليوم، بأن المدير الفني للفريق الهلالي الروماني رازفان لوشيسكو قد أتخذ قراره بشأن ضم كاريلو للقائمة على حساب واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين بالقائمة في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن الروماني رازفان لوشيسكو يريد ضم "كاريلو" للقائمة بدلًا من البرازيلي المخضرم كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الزعيم.

ويذكر بأن قائمة الهلال الآسيوية تضم الآن 3 لاعبين بجانب كارلوس إدواردو، وهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، المهاجمان، والكوري الجنوبي جانج هيون سو واللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو، ولكن كافة التقارير تشير إلى رغبة المدرب الروماني في إستبعاد البرازيلي إدواردو وإضافة الوافد الجديد لصفوف الهلال "كاريلو".

الجدير بالذكر، بأن نادي الهلال يقيم معسكر الآن في النمسا، إستعدادًا لمواجهة نادي أهلى جدة في دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس المقبل.