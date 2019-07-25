كلوب يستبعد عودة كوتينيو إلى ليفربول

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استبعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عودة البرازيلي فيليب كوتينو لصفوف الفريق مرة أخرى.
وقال كلوب لشبكة "اي اس بي ان" :"هذا غير ممكن فقط. كما قلت أي فريق سيكون أفضل له- بما فيه فريقنا- ولكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
هذا الصيف، انتقالات بمثل هذا الحجم غير مخطط لها لوصيف بطل الدوري الإنجليزي.
وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مطلع عام 2018 مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو.
وفشل كوتينيو مع برشلونة في حجز مكان له في التشكيل الأساسي، ومؤخرا كان اللاعب مثار انتقادات كبيرة ويعد من بين المرشحين للرحيل عن الفريق الإسباني.
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