الان تتابع تصنيف الفيفا: قفزة هائلة للجزائر والوصافة للبرازيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:

ضرب بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 منتخب الجزائر عصفورين بحجر واحد، عندما كان المنتخب الأكثر تحقيقاً للنقاط وتقدماً من حيث المراكز في أحدث نسخة من تصنيف “فيفا” العالمي.

ونجح منتخب “الخضر” الذي توج بلقب أفريقيا الأسبوع الماضي للمرة الثانية في تاريخه، من تحقيق مسيرة ممتازة خلال البطولة، إذ كسب 6 مباريات وتعادل في واحدة (خلال ربع النهائي وتفوق فيها بركلات الترجيح)، كان من ضمنها الفوز على السنغال متصدرة الترتيب الأفريقي مرتين في الدور الأول والمباراة النهائية.

وشهد التصنيف الحالي قفزة هائلة للجزائر كانت الأبرز من بين كل المنتخبات العالمية، إذ تقدمت 28 مرتبة لتصبح في المركز 40 عالمياً والرابع أفريقياً، وذلك بفضل حصولها على 117 نقطة كاملة، كانت أيضاً هي الأكثر خلال هذا الاصدار من التصنيف، ليصبح رصيدها (1463 نقطة).

وتميزت هذه النسخة من التصنيف العالمي باحتساب نقاط المنتخبات التي شاركت في بطولة كوبا أمريكا، والكأس الذهبية وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولذلك فقد تمكن منتخب البرازيل المتوج بلقب كوبا أمريكا، من التقدم خطوة مؤثرة نحو مركز الوصافة بدلاً من فرنسا، رافعاً رصيده إلى (1726 نقطة) ضاغطاً على بلجيكا المتصدرة التي تتقدم الآن بفارق 20 نقطة فقط (1746 نقطة).

Advertisements

ترتيب العشرة الأوائل شهد تقدم أوروغواي 3 مراكز لتصبح خامساً بـ(1637 نقطة) وكولومبيا خمسة مراكز لتصبح ثامناً بـ(1622 نقطة)، والأرجنتين ثالثة كوبا أمريكا مرتبة واحدة لتصبح عاشراً بـ(1610 نقطة)، بينما تراجعت كلاً من فرنسا، البرتغال، كرواتيا وإسبانيا دون أن يؤثر ذلك على تواجدها في مراكز النخبة.

وبفضل تتويجها بلقب الكأس الذهبية تقدمت المكسيك 6 مراتب لتصبح في المركز 12 بـ(1604 نقطة) بينما تقدمت أمريكا التي خسرت النهائي القاري ثمانية مراتب لتصبح في المركز 22 بـ(1548 نقطة).

على صعيد القارة الأفريقية حافظت السنغال على صدارتها إثر حصولها على المركز الثاني في كاس أفريقيا، وبفضل ذلك تقدمت مرتبتين لتصبح في المركز 20 بـ(1550 نقطة) بالتساوي مع بولندا.

أما تونس التي حلت رابعة في البطولة القارية فقد ظلت ثانية على الصعيد الأفريقي لكنها تراجعت 4 مراتب لتصبح في المركز 29 بـ(1496) بالتساوي مع إيرلندا الشمالية، أما نيجيريا التي ظفرت ببرونزية المركز الثالث فقط تقدمت 12 مرتبة لتصبح في المركز 33 بـ(1481 نقطة).

وظلت المغرب رابعة متقدمة 6 مراتب وتصبح بالمركز 41، ورغم خروجها من الدور الثاني، تقدمت مصر 9 مراتب لتصبح 49 عالمياً.

وعلى صعيد القارة الآسيوية تراجعت العديد من منتخبات المقدمة لتفقد النقاط والمراكز لكن دون أن يؤثر على ترتيبها القاري، إذ حفاظت إيران على صدراتها ولكنها تراجعت 3 مراتب للمركز 23 بـ(1518 نقطة) وتليها اليابان متراجعة 5 مراتب وتحل في المركز 33 بـ(1481 نقطة) ومن ثم أستراليا التي تراجعت 3 مراتب للمركز 46 بـ(1436 نقطة).