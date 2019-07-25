الامارات | الشارقة يضم لاعب الفجيرة محمد خلفان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يضم لاعب الفجيرة محمد خلفان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر" تويتر" أن النادي تعاقد مع اللاعب محمد خلفان قادما من نادي الفجيرة بعقد لمدة موسمين وسيلتحق اللاعب غدا الجمعة بالمعسكر الخارجي للفريق الذي يقام حاليا في هولندا.
ويعد محمد خلفان اللاعب المواطن الرابع الذي يضمه الشارقة الى صفوفه بعدما كان قد ضم كلا من الثلاثي طارق الخديم وسالم سلطان ومحمد عبد الله الباسط وذلك لتعزيز صفوفه للموسم الكروي الجديد.
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