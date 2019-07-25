لايبزيج يعلن خامس صفقاته الصيفية

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم، الخميس، تعاقده مع أديمولا لوكمان من فريق إيفرتون الإنجليزي لمدة 5 سنوات.

وكان لوكمان أعير لفريق لايبزيج في النصف الثاني من موسم 2017-2018، وسجل وقتها 5 أهداف في 11 مباراة خاضها مع الفريق.

وقال ماركوس كروشي المدير الرياضي "كانت رحلة مفاوضات طويلة للغاية، والسبب الرئيسي في ذلك أننا أردنا التعاقد معه في الصيف الماضي. ولكننا كنا عنيدين وحقق ذلك ثماره".

وأصبح لوكمان اللاعب الخامس الذي يتعاقد معه لايبزيج بعد كريتوفر نكونكو (باريس سان جيرمان)، وهانيس ولف (سالزبورج)، ولوان كانديدو (بالميراس)، وإيثان أمبادو (تشيلسي).

وقال لوكمان "سعيد للغاية بعودتي هنا، وأتمنى العمل على ما تركته في النصف الثاني من عام 2018".