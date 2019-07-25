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صفقة مكسيكية جديدة على أبواب دورتموند

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يستهدف نادي بوروسيا دورتموند الألماني مواصلة تعزيز هجوم الفريق بصفقة جديدة من ملاعب أمريكا الشمالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن دورتموند اقترب من التعاقد مع خوسيه ماسياس، مهاجم ليون المكسيكي، البالغ من العمر 19 عامًا.

ويلعب ماسياس ضمن صفوف ليون، معارًا من تشيفاس جوادالاخارا المكسيكي، منذ بداية عام 2019.

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وجذب المهاجم المكسيكي الشاب أنظار مسؤولي دورتموند بفضل تألقه مع ليون، الذي سجل معه 10 أهداف خلال 20 مباراة.

ويعمل دورتموند مع ليون على شراء 50% من حقوق ماسياس مقابل 13.5 مليون يورو، لضمان نقله إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك خلال الفترة المقبلة.

وبات دورتموند بحاجة لجلب مهاجم جديد هذا الصيف، في ظل اعتماده على الإسباني باكو ألكاسير بمفرده، دون تواجد لاعب بديل له.

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