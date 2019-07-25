إنييستا: دي يونج استثنائي.. وأؤيد استمرار فالفيردي

أشاد أندرياس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق، ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي بتعاقد برشلونة، مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، مؤكدًا أنها صفقة استثنائية.

وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "التوقيع مع دي يونج استثنائي، قفزة تصاعدية للنادي، شاب، موهوب للغاية، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون هذا مؤشرًا تصاعديًا في وسط الملعب، لأنه محاط أيضًا بلاعبين سيساعدوه على التطور".

وأوضح "الرسام": "يتعين على برشلونة دعم الفريق بلاعبين يصنعون الفارق.. الموسم الماضي كان الفريق رائعًا ومباراة واحدة أخرجته من دوري أبطال أوروبا".

وتابع "لا أعلم إذا كان هناك انتقالات جديدة أم لا، لكني واثق من أن برشلونة سيفوز بكل شيء".

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وعن احتمالية عودة نيمار، قال: "كلاعب بالنسبة لي، يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وإذا ارتكب خطأ فيجب أن يقدره النادي، هو أمر متروك للمدرب والإدارة، لكن بصفتي لاعبًا، فيعتبر أحد أفضل اللاعبين".

وفيما يتعلق براكيتيتش، قال إنييستا: "لا أعلم ما إذا كان راكيتيتش سيرحل أم لا، لكني أعلم أنه جزءًا رئيسيًا من برشلونة خلال هذه السنوات، وأعلم أنه سعيد ويرغب في البقاء. لهذا السبب أنا أؤيد استمراره".

ودعم إنييستا استمرار فالفيردي، وأوضح: "أنا شخصيًا سعيد لاستمراره، هذا يعني أن برشلونة يثق به ويريدون استمراره في المشروع الذي بدأ قبل عامين، دعونا نرى وننتظر استكمال ما بدأه العام الماضي".

ويعتقد إنييستا، أن برشلونة ومدريد سيظلان يتنافسان إلى الأبد، واختتم "مدريد سيظل دائمًا يتنافس مع برشلونة على جميع الألقاب، وبغض النظر عن اللاعبين الذين حضروا، هناك لاعبون صغار رائعون أيضًا".