عاصفة هونيس تضرب صحف ألمانيا

تركزت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، على أنباء قرب رحيل أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، عن النادي فور انتهاء فترته الحالية.
وحمل غلاف صحيفة "كيكر" عنوان "هونيس يريد التوقف"، مبرزةً توابع هذا القرار على باقي المسؤولين والفريق الأول.
كما حمل الغلاف أيضًا تصريحات البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، الذي قال "سنكون أفضل"، وذلك بعد تعزيزات ناديه في سوق الانتقالات.
واهتمت صحيفة "Abendzeitung" أيضًا بأنباء الرحيل المرتقب لهونيس، بعدما أكد أنه بصدد الإعلان عن قراره بشكل رسمي، يوم 29 أغسطس/آب المقبل.
وسلكت صحيفة "WAZ" ذات الدرب، بإلقاء الضوء على موقف هونيس.
وهذا بينما خرجت صحيفة "B.Z" بعنوان "هيرتا يحصل على لوكيباكيو"، وذلك في تأكيد لاقتراب هيرتا برلين من إعلان تعاقده مع البلجيكي دودي لوكيباكيو، المعار من واتفورد الإنجليزي إلى فورتونا دوسلدورف الألماني، منذ صيف 2018.
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