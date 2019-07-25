ليفربول يتعادل مع سبورتنج لشبونة بدون مثلث الرعب

تعادل ليفربول وسبورتنج لشبونة (2-2)، صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش، مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب يانكي بمدينة نيويورك، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وتقدم سبورتنج أولًا عن طريق برونو فرنانديز، في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل أوريجي لليفربول في الدقيقة 20.

وتقدم فينالدوم للريدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن في الدقيقة 52 سجل ويندل هدف التعادل للبرتغاليين، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

ولم تكتمل صفوف ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، حتى الآن، فما زال هناك عدد من اللاعبين الذين لم يعودوا من إجازاتهم بعد، ويأتي على رأسهم محمد صلاح، وساديو ماني، وأليسون بيكر، وروبيرتو فيرمينو.

وخاض ليفربول المباراة بمعظم العناصر الأساسية، باستثناء الغائبين، حيث تواجد في كتيبة الريدز فان دايك وروبرتسون وأرنولد وميلنر وفابينيو وهندرسون، فيما عوض غياب الثلاثي الهجومي كل من، تشامبرلين وأوريجي وفينالدوم.