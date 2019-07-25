ساري يحسم اسم الحارس الأساسي ليوفنتوس

تحدث ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن حراسة مرمى السيدة العجوز، بعد عودة جيانلويجي بوفون من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى بيته الأصلي بمدينة تورينو.

وأصر ساري على أن تشيزني هو الحارس الأساسي ليوفنتوس في الموسم الجديد، على الرغم من أداء بوفون الرائع أمام إنتر في كأس الأبطال.

وقال ساري في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بوفون كان رائعًا في ركلات الترجيح، فهو مولود مقاتل، ودائمًا ما يظهر في اللحظات الصعبة".

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وأوضح "لكن الأمر واضح بالنسبة لنا منذ البداية، الحارس الأساسي هو تشيزني".

وافتتح إنتر التسجيل بهدف عكسي لأحدث صفقات يوفنتوس ماتياس دي ليخت، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي انتصر فيها يوفنتوس بفضل بوفون.

وعاد بوفون ليوفنتوس من جديد، بعد موسم واحد رحل خلاله إلى فرنسا وارتدى قميص باريس سان جيرمان، وساهم في تحقيق لقب الدوري الفرنسي.