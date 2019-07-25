كلوب: كوتينيو لن يعود.. وحديث آينس عن بيل غريب

استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لصفوف الفريق مرة أخرى.

وقال كلوب لشبكة "اي اس بي ان" :"هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له - بما فيه فريقنا - لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".

ويبدو في الميركاتو الحالي أن انتقالات بمثل هذا الحجم، غير مخطط لها بالنسبة لوصيف بطل الدوري الإنجليزي.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو.

وفشل كوتينيو في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان اللاعب مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن الفريق الكتالوني.

جاريث بيل

ومن جهة أخرى، استبعد كلوب وجود نية لدى ناديه، للتقدم بعرض لضم جاريث بيل، لاعب ريال مدريد.

وكان بول آينس، أسطورة ليفربول، قد طالب مؤخرًا بتعاقد الريدز مع بيل، لكن كلوب علق على تصريحاته قائلًا: "معظم لاعبي كرة القدم الكبار لديهم بعض الأفكار الغريبة.. أحترمهم كثيرًا، لكنهم ربما يقولون فقط هذه الأشياء لأن أحدهم سألهم".

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وأضاف: "بيل لاعب في ريال مدريد، وإذا غادر سيكون بقيمة مرتفعة للغاية، وبراتب كبير.. هو لاعب رائع، وأنا معجب به كثيرًا، لكن الأمر لا يتعلق به.. عليك إنشاء فريق، والفريق ليس مجموعة من أفضل اللاعبين الفرديين، بل يجب عليهم العمل معًا".

وواصل: "ليفربول مشروع طويل الأجل، الفريق جيد حقًا، ربما سنتعرض لمواقف صعبة، ومن الوارد ضم لاعب أو اثنين أو ثلاثة.. لم أقل إننا لن نفعل أي شيء في فترة الانتقالات، لكن الناس لا يفكرون في الأشخاص الموجودين بالفعل".

المستقبل؟

وتطرق كلوب للحديث عن استمراره في أنفيلد، لكنه لم يعط أي إشارة تؤكد بقاءه مع ليفربول بعد نهاية عقده الحالي، عام 2022.

ورد على سؤال في هذا الشأن، قائلًا: "ما زلت لا أفهم هذه الأسئلة.. دعونا نلعب هذا الموسم، إذا كان جيدًا، فسنكون جميعًا سعداء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون الناس سعداءً بوجود عقد طويل الأمد".

وأردف المدرب الألماني: "هناك ما يكفي من الوقت، لم أخطط أبدًا في حياتي لأربعة أو خمسة أعوام مقبلة، فهذا لا معنى له.. دعونا نتخذ القرار عندما يكون الوقت مناسبًا، ليس لدي شعور بأن هذه هي اللحظة المناسبة للتفكير في الأمر".

وجاءت تصريحات كلوب، عقب تعادل الريدز مع سبورتنج لشبونة (2-2) وديًا.