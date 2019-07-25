شكرا لقرائتكم خبر عن «القادسية» يتعادل ودياً مع «البنزرتي التونسي».. ويوقع مع «الزباني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تعادل فريقا القادسية والبنزرتي التونسي بدون أهداف في مباراة ودية ضمن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المقام في تونس، استعدادًا لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وكان أغلب اللعب محصوراً في وسط الملعب، وفي شوط المباراة الثاني تحسن مستوى القادسية، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص. ولعب مدرب فريق القادسية يوسف المناعي بـ 21 لاعباً خلال فترات المباراة، وقبل بداية المباراة الودية تواجد مدرب القادسية السابق ناصيف البياوي والذي أصبح مدرباً لفريق البنزرتي التونسي، وقام بالسلام على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين. من جهتها، وقعت إدارة نادي القادسية مع الظهير الأيمن أنس الزباني لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، ولعب الزباني مع أندية التهامي والهلال والباطن، كما مثل المنتخب الأولمبي خلال فترات سابقة.