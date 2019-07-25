اتحاد أميركا الجنوبية يوقف ميسي مباراة واحدة

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محمد عثمان - الرياض - اسونسيون - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 11:06

أوقف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مباراة واحدة وغرمه 1500 دولار أميركي، لطرده ضد تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كوبا أميركا الاخيرة.



وأشار الاتحاد القاري في بيان الى ان لجنة الانضباط قررت ايقاف ميسي "لمباراة واحدة تلقائيا" دون إمكانية استئناف القرار من قبل الاتحاد الارجنتيني، وسيحرم هذا الايقاف نجم وأشار الاتحاد القاري في بيان الى ان لجنة الانضباط قررت ايقاف ميسي "لمباراة واحدة تلقائيا" دون إمكانية استئناف القرار من قبل الاتحاد الارجنتيني، وسيحرم هذا الايقاف نجم برشلونة الاسباني خوض أول مباراة رسمية لبلاده ضمن تصفيات مونديال 2022 والمقررة في آذار/مارس 2020. وكان ميسي قد طرد في 6 تموز/يوليو الجاري لاشتباك مع التشيلي غاري ميديل الذي طرد معه أيضا، لكن اللاعب الموهوب بدا وهو يحاول ابعاد ميديل عنه دون الاعتداء عليه، وكان الطرد الثاني فقط مسيرة النجم البالغ 32 عاما، وحلت الارجنتين ثالثة في البطولة بفوزها على تشيلي 2-1.



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