شكرا لقرائتكم عائدات برشلونة لموسم 2018-2019 تقارب بليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برشلونة - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 11:20

أعلن برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم أن عائداته المالية لموسم 2018- 2019 بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الكاتالوني الساعي الى تحقيق إيرادات بقيمة بليون يورو بحلول عام 2021.



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واشار المتحدث باسم النادي جوزيب فيفيس على الموقع الرسمي "مرة جديدة، يسرنا أن نلاحظ ان عائدات (السنة المالية 2018-2019) بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم اعمال قياسي للعام السادس تواليا لنادي برشلونة".

وارتفعت العائدات المالية لعملاق اسبانيا حوالي 76 مليون يورو على مدار عام واحد، علما ان موسم 2017-2018 سجل عائدات بقيمة 914 مليون يورو.

وتابع المسؤول في نادي "بلوغرانا": "مع احتساب النفقات التي بلغت 973 مليون يورو، يكون الربح التشغيلي 17 مليونا، واذا تحدثنا عن صافي الربح بعد حسم الضرائب فاننا نصل الى حوالي 4,5 ملايين يورو".

وترتبط زيادة الايرادات التي تخطت بقليل توقعات ايلول (سبتمبر) التي اشارت الى ربح بقيمة 960 مليون يورو لموسم 2018-2019، بـ "الخطة الاستراتيجية المعتمدة في بداية هذه الفترة، للوصول إلى ايرادات ببليون يورو بحلول عام 2021"، بحسب ما اشار مجلس إدارة برشلونة في بيان.