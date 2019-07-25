شكرا لقرائتكم الغابوني ميدوين يدعم وسط العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الأحساء- عبدالله جمعه | منذ 4 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 11:05
أنهت إدارة نادي العدالة إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الغابوني ميدوين صاحب ٢٣ عاماً والقادم من نادي اتحاد تطاوين التونسي لمدة موسمين.
وأجرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق الخارجي بالعاصمة التونسية، بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول عبدالله العبدالله، ومسؤول الإحتراف بالنادي نصرالله الحاجي أحمد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة نادي العدالة عبدالعزيز المضحي بأن التوقيع مع اللاعب ميدوين سيكون إضافة لزملائه اللاعبين في الدوري، فيما أبدى اللاعب سعادته بالتوقيع وأضاف أنه سيقدم كل مالديه من إمكانيات لخدمة الفريق في الدوري.
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