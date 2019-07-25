شكرا لقرائتكم بعثة مصر لناشئي وناشئات الإسكواش تطير إلى ماليزيا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة منتخب مصر لناشئين وناشئات الاسكواش، اليوم الخميس، إلى ماليزيا حيث تشارك ببطولة العالم خلال الفترة من 2019/7/25 وحتى 2019/8/10. تشارك مصر ببطولة العالم للناشئات للفردى والفرق ببعثة مكونة من :- المهندس / أشرف قناوى رئيسا للبعثة الأستاذ / أحمد محسن إدارى البعثة الكابتن / أحمد المطعنى مديرا فنيا للفريق الكابتن / ناصر عبد المنعم مدربا للياقة والأحمال البدنية الكابتن / أحمد عفت مدربا الكابتن / عمرو خالد مدربا اللاعبات : هانيا الحمامى - جنى شيحة - فريدة محمد - سنا محمود - ملك أشرف - نور خالد Advertisements جدير بالذكر أن مصر هى حاملة اللقب للفردى والفرق حيث حصلت اللاعبة / روان رضا على لقب الفردى بالبطولة الماضية بالهند 2018. كما تشارك مصر ببطولة العالم للناشئين فردى ببعثة مكونة من :- الأستاذ / إيهاب حافظ رئيس البعثة الكابتن / أحمد عفت الكابتن / تميم الوليلى اللاعبون:- مصطفى عسل - عمر الترك - مصطفى السرتى - يحى النوسانى - إبراهيم محمد - كريم البربرى. ومصر هى حاملة اللقب الماضى لفردى الناشئين من خلال حصول اللاعب / مصطفى عسل على لقب البطولة الماضية بالهند.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة مصر لناشئي وناشئات الإسكواش تطير إلى ماليزيا اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.