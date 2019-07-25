شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقر قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الدورى المصرى فى الفترة الأخيرة تواجد أكثر من لاعب من شمال أفريقيا على رأسهم على معلول ووليد أزارو فى الأهلى وخالد بوطيب وحميد أحداد الثنائى المغربى وفرجانى ساسى وحمدى النقاز من تونس فى صفوف الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقر قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.