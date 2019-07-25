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اتحاد الكرة يقر قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة موافقته على قيد لاعب واحد من شمال افريقيا كلاعب محلى فى الموسم الكروى الجديد، كما قرر السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

 

كما قرر اتحاد الكرة عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

 

وشهد الدورى المصرى فى الفترة الأخيرة تواجد أكثر من لاعب من شمال أفريقيا على رأسهم على معلول ووليد أزارو فى الأهلى وخالد بوطيب وحميد أحداد الثنائى المغربى وفرجانى ساسى وحمدى النقاز من تونس فى صفوف الزمالك. 

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