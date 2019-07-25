شكرا لقرائتكم 200 دولار لجميع لاعبي منتخب اليد للشباب عقب التأهل على حساب صربيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم فى إسبانيا، أنه تم صرف مبلغ 200 دولار لكل لاعب وفرد بالجهاز الفنى بعد التأهل إلى ربع النهائي بناء على توصية مجلس الاتحاد.

ونجح منتخب شباب اليد فى التأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16، ليلتقى النرويج مساء اليوم .

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وحقق منتخب شباب اليد، الفوز فى مشوار الدور الأول بالمونديال، حيث فاز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.