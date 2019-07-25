شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسمح بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل، وعدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة وترك الحرية للأندية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة الأندية بهذا القرار خلال الساعات المقبلة.

وتوّج النادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.. ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري، وسجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.