شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسمح بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوّج النادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.. ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري، وسجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.
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