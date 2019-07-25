مختار مختار يقسو على باسم مرسى فى الإنتاج الحربى...

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جدة - عمرو شويل حدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، برنامج بدنى قاسى لتجهيز باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق والوافد الجديد لصفوف الانتاج الحربى، للبدء فى تنفيذه فى معسكر شرم الشيخ المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.
وحصل نادى الإنتاج الحربى على خدمات باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق بعد التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس.
وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.
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