شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لخناقة كابتن الزمالك واستبعاده من المعسكر قبل القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدت أزمة كابتن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية بعد قرار استبعاده من قائمة الفريق قبل أيام قليلة من مباراة القمة أمام النادى الأهلى المقرر يوم الأحد المقبل بملعب استاد برج العرب، فى ختام مشوار الفريقين ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

بدأت الأزمة فور تلقى حازم إمام كابتن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قرار استبعاده من قائمة الفريق المشاركة بمباراة الإسماعيلى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف لهدف ما أثار غضب اللاعب الذى أعرب عن غضبه الكامل وطلب الخروج من معسكر الفريق، خاصة أنه لم يقم بأى أمر يؤدى إلى حرمانه من القرار السابق بالمشاركة فى المباراة، حيث توجه إلى غرفته لحمل حقائبه ومن ثم الخروج من المعسكر المقام للمباراة الماضية.

وفى محاولة لتهدئة الأجواء داخل الفريق قبل المواجهة الصعبة أمام الدراويش، والتى كان يمنى الزمالك فيها بتعثر غريمه التقليدى نادى الأهلى أمام المقاولون للحفاظ على حظوظ لقب الدورى المصرى الممتاز، نجح خالد جلال المدير الفنى ومساعده أمير عزمى فى إقناع اللاعب بالعدول عن قراره وتقبل الأمر حتى يستطيع الفريق تجاوز مثل هذه المرحلة الحاسمة لبطولة الدورى المصرى.

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وقبل انطلاق المباراة بساعات قليلة، فوجئ خالد جلال المدير الفنى بقرار استبعاد حازم إمام لاعب الفريق وكابتن الزمالك من المعسكر، بسبب ما بدر منه، وذلك بقرار من رئيس النادى مرتضى منصور الذى عاقب اللاعب باستبعاده من المعسكر.

وكشف مصدر مطلع داخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عن أن أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق نقل أزمة اللاعب بالكامل لرئيس النادى وهو ما تسبب فى اشتعال الأزمة بالرغم من تجاوزها مع اللاعب داخل مقر إقامة الفريق.