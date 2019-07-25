شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد على موعد مع التاريخ الليلة فى مونديال إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد منتخب شباب كرة اليد لمواجهة نظيره النرويجي في السابعة الا ربع مساء اليوم الخميس، مباراة هامة بربع نهائى كاس العالم المقام فى أسبانيا .

ويتضمن برنامج المنتخب اليوم قبل المباراة، تناول الافطار فى التاسعة من صباح اليوم، ثم تدريب فى العاشرة صباحا على أن يتناولون الغداء فى الثانية ظهرا قبل محاضرة المباراة فى الثالثة عصرا.

وتأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إ لى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 ، بينما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

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مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، شهد تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

تضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.