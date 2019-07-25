شكرا لقرائتكم منتخب مصر يقفز 9 مراكز فى تصنيف الفيفا ليحتل الـ 49 عالمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق منتخب مصر 3 انتصارات متتالية في الدور الاول في بطولة كأس الامم الافريقية على حساب زيمبابوي والكونعو الديمقراطية وأوغندا.
وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام جنوب افريقيا بهدف دون مقابل.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية التي ستقام بعد عامين في الكاميرون.
وأسفرت قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التى أقيمت فى أحد فنادق منطقة الزمالك، عن تواجد منتخب مصر فى مجموعة متوازنة تضم إلى جانب الفراعنة كلاً من منتخبات كينيا، توجو، جزر القمر.
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إلى نهائيات بطولة أمم افريقيا 2021، ماعدا مجموعة الكاميرون صاحبة الأرض.
ويستهل منتخب مصر مشواره فى التصفيات يوم 11 نوفمبر المقبل موعداً بخوض مباراة الجولة الاولى من التصفيات، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر 2020.
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