موعد مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراة القمة 118، بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.

وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.

تاريخ المواجهات في الدوري

وتقابل الأهلي مع الزمالك في 117 مواجهة رسمية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حقق الفريق الأحمر الفوز في 43 مباراة، مقابل 26 انتصارا للفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة بين الفريقين.

واستطاع لاعبو الأهلي تسجيل 143 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الأبيض 100 هدف فقط في الشباك الحمراء.

تشكيل وغيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود وحيد، للإصابة.

التشكيل المتوقع للأهلي:

الحارس: الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- حسين الشحات

الهجوم: أزارو

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تشكيل وغيابات الزمالك

يغيب عن الزمالك كهربا بسبب أزمته الأخيرة مع رئيس النادي، وجنش وخالد بوطيب للإصابة، ويوسف أوباما للإيقاف بعد طرده في مباراة الجونة.

ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: عمر السعيد.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

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