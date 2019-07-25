بعد تتويج الأهلي باللقب.. ننشر جدول ترتيب الدوري المصري

كتب: ضياء السقا

حقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد فاز، مساء الأربعاء، على الإسماعيلي، بملعب بتروسبورت، بثلاثة أهداف لهدف.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك الأحد المقبل.

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ورفع الأهلي رصيده لـ 77 في الصدارة، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

جدول الدوري كاملا