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رسميا.. 5 أجانب فى قوائم الأندية بالموسم الجديد.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم اتحاد الكرة، بشكل رسمى ونهائى، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد.

وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى.

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وقرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

كما قرر اتحاد الكرة عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة الأندية بهذا القرار خلال الساعات المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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