شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 5 أجانب فى قوائم الأندية بالموسم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم اتحاد الكرة، بشكل رسمى ونهائى، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد.

وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى.

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وقرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

كما قرر اتحاد الكرة عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة الأندية بهذا القرار خلال الساعات المقبلة.