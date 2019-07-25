شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل خناقة كابتن الزمالك واستبعاده من معسكر القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت أزمة كابتن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قرار استبعاده من قائمة الفريق قبل أيام قليلة من مباراة القمة أمام النادى الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب، فى ختام مشوار الفريقين ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق نادى الزمالك الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدورى، وضمانه المركز الثانى الذى يؤهل صاحبه للعب فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل رفقة الأهلى.

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بدأت الأزمة فور تلقى حازم إمام كابتن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قرار استبعاده من قائمة الفريق المشاركة بمباراة الإسماعيلى، ما أثار غضب اللاعب.

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