شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مشاركة رمضان صبحى أمام المقاولون سليمة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مشاركة رمضان صبحى لاعب الأهلى أمام المقاولون العرب فى مباراة أمس بالدورى، قانونية بنسبة 100%.

قال المصدر إن عقد رمضان صبحى مع الأهلى ينص على انتهاء الإعارة مع نهاية الموسم وليس يوم 30 يونيو الماضى كما يردد البعض، لافتا إلى أن البطاقة الدولية للاعب موجودة فى النادى الأهلى، لذا تعتبر مشاركة اللاعب قانونية بنسبة 100%.

يذكر أن الأهلى توج باللقب 41 فى تاريخه بعد منافسة شرسة مع الزمالك.