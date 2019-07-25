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شاهد.. اهداف الاهلى والمقاولون فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج النادى الأهلى ببطولة الدورى العالم للمرة الـ41 فى تاريخه، بعد الفوز على المقاولون فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى بنتيجة 3/1 .

الاهلى يفوز على المقاولون 3/1

أحرز اهداف الأهلى كل من على معلول، و حسين الشحات "هدفين"، بينما سجل هدف المقاولون الوحيد سيف الجزيرى.

 

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ترتيب الأهلى فى جدول الدورى 

وبعد فوز الأهلى على المقاولون ارتفع رصيده الى النقطة 77 متصدرا قمة الدورى، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، ولا يحتاج الأحمر نتيجة مباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل، خاصة أن نتيجتها ستكون تحصيل حاصل.

 

تشكيل الاهلى فى مباراة المقاولون

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو.

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