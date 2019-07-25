شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر قيد 30 لاعبا لكل ناد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل. كما قرر اتحاد الكرة عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا. ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة الأندية بهذا القرار خلال الساعات المقبلة. وتوّج فريق الأهلي بدرع الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.. ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدورى.. وسجل ثلاثية الأهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

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