شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج شباب اليد قبل مواجهة النرويج فى ربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب اليد مواجهة قوية أمام نظيره النرويجى، فى السابعة إلا الربع مساء اليوم الخميس، فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا.

ويتضمن برنامج المنتخب اليوم قبل المباراة تناول الإفطار فى التاسعة من صباح اليوم، ثم تدريب فى العاشرة صباحا على أن يتناولون الغداء فى الثانية ظهرا قبل محاضرة المباراة فى الثالثة عصرا.

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.