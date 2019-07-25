قصة صور.. محمود تريزيجيه طموح بلا حدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر لديه من الطموح المزيد الذي لا ينتهى بعد انتقاله إلى اللعب فى فريق أستون فيلا الإنجليزى منتقلاً من قاسم باشا التركى.
ويسعى تريزيجيه لتحقيق نجاحات قوية فى الدورى الإنجليزى على غرار زميله فى المنتخب العالمى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى.
تريزيجيه نجم يمتلك عنصري الأخلاق والمهارات ما يمكنه من النجاح مع أى فريق، ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علامات الإصرار والطموح على وجه النجم الجديد فى صفوف أستون فيلا فى الصور التالية:
تركيز تريزيجيه فى الملعب
تريزيجيه
تريزيجيه
تريزيجيه اثناء السلام الوطنى للمنتخب
حماس تريزيجيه
تريزيجيه فى نظرة ثاقبة
تريزيجيه مع محمد صلاح
تفاؤل تريزيجيه
تريزيجيه
مرح تريزيجيه فى تدريبات الفراعنة
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