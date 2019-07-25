شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمود تريزيجيه طموح بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر لديه من الطموح المزيد الذي لا ينتهى بعد انتقاله إلى اللعب فى فريق أستون فيلا الإنجليزى منتقلاً من قاسم باشا التركى.

ويسعى تريزيجيه لتحقيق نجاحات قوية فى الدورى الإنجليزى على غرار زميله فى المنتخب العالمى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى.

تريزيجيه نجم يمتلك عنصري الأخلاق والمهارات ما يمكنه من النجاح مع أى فريق، ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علامات الإصرار والطموح على وجه النجم الجديد فى صفوف أستون فيلا فى الصور التالية:



تركيز تريزيجيه فى الملعب تركيز تريزيجيه فى الملعب



تريزيجيه تريزيجيه



تريزيجيه



تريزيجيه اثناء السلام الوطنى للمنتخب تريزيجيه اثناء السلام الوطنى للمنتخب

Advertisements



حماس تريزيجيه حماس تريزيجيه



تريزيجيه فى نظرة ثاقبة تريزيجيه فى نظرة ثاقبة



تريزيجيه مع محمد صلاح تريزيجيه مع محمد صلاح



تفاؤل تريزيجيه تفاؤل تريزيجيه



تريزيجيه تريزيجيه