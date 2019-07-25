البعثة المصرية للاسكواش تغادر إلى ماليزيا اليوم للمشاركة فى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة منتخب مصر للناشئين والناشئات فى لعبة الاسكواش، اليوم الخميس، إلى ماليزيا حيث تشارك ببطولة العالم خلال الفترة من 2019/7/25 وحتى 2019/8/10. وتشارك مصر ببطولة العالم للناشئات للفردى والفرق ببعثة مكونة من :- أشرف قناوي رئيسا للبعثة أحمد محسن إداري البعثة أحمد المطعني مديرا فنيا للفريق ناصر عبد المنعم مدربا للياقة و الأحمال البدنية أحمد عفت مدربا عمرو خالد مدربا Advertisements اللاعبات :- هانيا الحمامي - جني شيحة - فريدة محمد - سنا محمود - ملك أشرف - نور خالد و من الجدير بالذكر أن مصر هي حاملة اللقب للفردي و الفرق حيث حصلت اللاعبة / روان رضا علي لقب الفردي بالبطولة الماضية بالهند 2018. كما تشارك مصر ببطولة العالم للناشئين فردي ببعثة مكونة من :- إيهاب حافظ رئيس البعثة أحمد عفت تميم الوليلي اللاعبين:- مصطفي عسل - عمر الترك - مصطفي السرتي - يحي النوساني - إبراهيم محمد - كريم البربري . و مصر هي حاملة اللقب الماضي لفردي الناشئين من خلال حصول اللاعب / مصطفي عسل علي لقب البطولة الماضية بالهند .

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