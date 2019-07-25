تقرير.. نقطة تمنح "الأهلي ٢٠١٩" التفوق علي نسخة "يول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق الأهلي مسابقة الدوري للمرة الـ41 في تاريخه عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ33.

واستطاع الأهلي قبل جولة من مسابقة الدوري أن يحسم اللقب بعد منافسة مع الزمالك وبيراميدز إلا أن المارد نجح في استغلال سقوط منافسيه خاصة منذ بداية الدور الثاني.

واستطاع بطل الدوري في الموسم الحالي أن يجمع 77 نقطة وبإمكانه الوصول حتى النقطة 80 في حال الفوز على غريمه الزمالك في لقاء القمة المقبل والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

ورغم حفاظ الأهلي على اللقب للموسم الرابع على التوالي إلا أن عدد نقاطه تُعد ثاني أقل نقاط بعد موسم (2015 -2016).

- (2015 - 2016)

شهدت هذه النسخة عودة الأهلي للحصول على لقب الدوري بعدما فاز بها الزمالك في موسم (2014 - 2015)، حيث استطاع الأحمر تحت قيادة مدربه مارتن يول أن يتوج بالدرع بحصوله على 76 نقطة من 34 مباراة.

الأهلي تفوق على الزمالك بفارق سبع نقاط كاملة حيث جمع الأبيض 69 نقطة، لتكون هذه النسخة هيّ الأقل للأحمر من حيث عدد النقاط خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

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- (2016 - 2017)

حافظ الأهلي على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي متفوقًا على مصر المقاصة والذي احتل المركز الثاني، والزمالك الذي جاء في الترتيب الثالث.

هذه النسخة شهدت حصول الأهلي على 84 نقطة ليحقق اللقب بفارق عشر نقاط كاملة عن مصر المقاصة.

الأهلي مع مدربه حسام البدري بعيدًا عن تفوقه في عدد النقاط إلا أنه لم يتلق أي خسارة من منافسيه بعدما فاز في 25 مباراة مقابل تسع تعادلات.

- (2017 - 2018)

رغم تلقي الأهلي خسارتين خلال هذه النسخة من مسابقة الدوري تحت قيادة البدري إلا أن الأحمر نجح في حسم الدوري مبكرًا متفوقًا على منافسه المباشر فريق الإسماعيلي.

الأهلي توّج باللقب بعدما حصل على 88 نقطة ليتفوق على الإسماعيلي بفارق 20 نقطة كاملة، و25 نقطة عن المصري البورسعيدي الذي جاء في الترتيب الثالث.