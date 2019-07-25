رياضة | "يونس بلهندة" يواجه المصير المجهول في جالطة سراي.. والخليج قد يكون وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يونس بلهندة" يواجه المصير المجهول في جالطة سراي.. والخليج قد يكون وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف تركية صباح اليوم، بأن النجم الدولي المغربي "يونس بلهندة" لاعب جالطة سراي التركي، قد أصبح يواجه مصير مجهول في نادي جالطة سراي، وذلك في ظل التدعيمات القوية التي يقوم بها الفريق التركي تحت قيادة المدرب المخضرم فاتح تريم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية لحالية خاصة في خط الوسط الذي يلعب فيه يونس بلهندة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "فاناتيك" التركية بأن جالطة سراي يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني "بانيغا" لاعب إشبيلية الإسباني، وكذلك هناك إهتمام واضح من النادي التركي بالحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير، الدولي الكيني "فيكتور وانياما"، وهما لاعبان يشاركان في نفس مركز يونس بلهندة مع جالطة سراي. وكان النادي التركي كذلك قد أعلن عن ضم لاعب خط وسط منتخب كوت ديفوار "جون ميشيل سيري"، كمعار من نادي فولهام الإنجليزي (مع خيار الشراء مقابل 18 ميلون يورو)، وهو ما يجعل مستقبل "يونس بلهندة" في خطر مع ناديه التركي، وربما يرحل اللاعب في الأيام المقبلة عن النادي بشكل رسمي. وذكرت تقارير مغربية بأن يونس بلهندة لديه عروض من بعض الأندية الأوروبية وكذلك من أندية في الخليج العربي، والذي أصبح وجهة مميزة لنجوم منتخب أسود الأطلسي في الفترة الأخيرة.

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