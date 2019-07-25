رياضة | بديل أسينسيو في ريال مدريد.. 5 مرشحين لخلافة النجم الإسباني في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل أسينسيو في ريال مدريد.. 5 مرشحين لخلافة النجم الإسباني في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد بالأمس في بيان رسمي، إصابة لاعبه ماركو أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى وقطع في الغضروف المفصلي الخارجي بعد خروجه على نقالة أمام آرسنال الإنجليزي.

وأكد ريال مدريد أن اسينسيو سيخضع لعملية جراحية في الركبة خلال أيام قليلة على أن تصل مدة غيابه عن الملاعب ما بين سبعة إلى تسعة أشهر.

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ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع بديل لأسينسيو الذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة للغاية.

وكشف موقع ديفنسا سنترال ، عن 5 لاعبين على وجه التحديد مشابهين لأسينسيو الذي يمكن أن يوقع ريال مدريد مع أحدهم قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري لخلافة أسينسيو، وهم أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد ، والبرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنجليزي ، والفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونيخ الألماني ، والمكسيكي هيرفينغ لوزانو نجم آيندهوفن الهولندي ، والبرتغالي غونزالو جويديس نجم فالنسيا.