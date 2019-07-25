رياضة | الجبلاية تخاطب الاتحادات الأوروبية لتعيين حكم القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تخاطب الاتحادات الأوروبية لتعيين حكم القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مخاطباتها لعدد من الدول، لتعيين طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مباراة الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الدوري العام.

وأرسل الاتحاد المصري والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، خطابات إلى 9 دول وهم "إنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، واليونان، وإسبانيا، وألمانيا، والنرويج، والسويد" لترشيح طاقم تحكيمي لإدارة مباراة القمة المقبلة.