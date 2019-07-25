رياضة | رد مثير من رئيس ريال مدريد بشأن عودة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد مثير من رئيس ريال مدريد بشأن عودة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، على أحد مشجعي الميرينجي في كندا، خلال الجولة التحضيرية استعداداً للموسم الجديد، حول إمكانية السماح لرونالدو بالعودة والاعتزال في البرنابيو.

وذكرت صحيفة cuatro الإسبانية، أن بيريز علق قائلا:" رونالدو .. لدينا هازارد الآن".

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وكان فلورنتينو بيريز قد انضم إلى بعثة ريال مدريد في كندا، لإنهاء مهمة خروج العديد من اللاعبين ليكون الريال قادرًا على التوقيع مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع 5 صفقات صيفية حتى الآن بضم إدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريغو لتدعيم الهجوم، بالإضافة لفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو لتدعيم الخط الدفاعي.