رياضة | فرمان ناري جديد في الأهلي بعد حسم الدوري.. 4 صفقات مدوية في الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري جديد في الأهلي بعد حسم الدوري.. 4 صفقات مدوية في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي، في حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعدما حقق الفوز على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ33 لبطولة الدوري.

وأعطى مسئولو الأهلي الضوء الأخضر لأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لإنهاء 4 صفقات مهمة للفريق خلال الساعات المقبلة.

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ويأتي على رأس الصفقات التي طلبت إدارة الأهلي إنهائها المهاجم الإفريقي، بالإضافة لصفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ومحمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز، وستكون الصفقة الرابعة مفاجأة من العيار الثقيل.

وكان الأهلي قد نجح في ضم المالي ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر، بالإضافة لتجديد إعارة رمضان صبحي.